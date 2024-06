Peixe de três olhos encontrado na Groenlândia chama atenção nas redes sociais

Ric |Do R7

Nova previsão de ‘Os Simpsons’? Peixe de três olhos é encontrado; veja foto

Um peixe bacalhau com três olhos foi encontrado na Groenlândia, na América do Norte, próximo ao Polo Norte. A foto repercutiu nas redes sociais e muitos comentários compararam o animal encontrado com o peixe Blinky, da série ‘Os Simpsons’.

