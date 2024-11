Peixe do “juízo final” aparece e gera comoção; veja fotos Peixe do “juízo final” aparece e gera comoção; veja fotos Ric|Do R7 22/11/2024 - 14h29 (Atualizado em 22/11/2024 - 14h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Peixe do juízo final

Um peixe-remo foi encontrado morto na costa de uma praia dos Estados Unidos. A espécie é conhecida por supostamente “prever desastres”. Conforme as informações do Scripps Institution of Oceanography, da Universidade da Califórnia, o peixe mede cerca de 3m.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

Leia Mais em Ric:

Cassol Centerlar vai sortear 15 scooters elétricas no fim de ano; veja como participar

Cientistas registram imagem inédita de estrela à beira do colapso

Jovem é atropelado em Araucária; polícia investiga possível motivação por ciúmes