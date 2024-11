Perdi tudo, mas preferia que minha filha estivesse comigo”, diz pai de Kimberly Perdi tudo, mas preferia que minha filha estivesse comigo”, diz pai de Kimberly Ric|Do R7 08/11/2024 - 10h50 (Atualizado em 08/11/2024 - 10h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Morte da criança comoveu as redes sociais (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

A morte da pequena Kimberly dos Santos Camargo comoveu as redes sociais nesta sexta-feira (8). A criança, de 2 anos, foi arrastada pela enxurrada em General Carneiro, no Sul do Paraná.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e saiba mais sobre essa tragédia.

Leia Mais em Ric:

Homem é preso por matar namorada a facadas após não gostar do cabelo dela

Jovem é morto a tiros após briga em casa noturna no Água Verde, em Curitiba

RIC Notícias Manhã ao Vivo | 08/11/2024