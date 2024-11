Perdigão relembra carreira em entrevista ao vivo Em segunda entrevista da semana, o Bate Pronto recebe Perdigão, ex-jogador curitibano que foi campeão do mundo O post Perdigão é entrevistado... Ric|Do R7 16/10/2024 - 12h28 (Atualizado em 16/10/2024 - 12h28 ) twitter

Perdigão é entrevistado ao vivo no Bate Pronto Paraná

Vai ter campeão do mundo no Bate Pronto Paraná desta quarta-feira (16). Perdigão, ex-Athletico e Paraná Clube, e claro, campeão do Mundial de 2006 pelo Internacional, estará presente nos estúdios da Jovem Pan News para relembrar os momentos marcantes de sua carreira.

