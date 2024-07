Perseguição policial resulta na apreensão de cigarros contrabandeados

Ric |Do R7

PRF persegue caminhão e apreende cigarros contrabandeados no PR; vídeo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) perseguiu um caminhão por cerca de 15 quilômetros e apreendeu um grande carregamento de cigarros contrabandeados em Ventania, nos Campos Gerais do Paraná, na noite de quarta-feira (3). O motorista do caminhão fugiu dos policiais por um matagal logo após parar o veículo em uma estrada rural. (Assista à perseguição no final da reportagem).

