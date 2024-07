Pesquisa revela solidariedade dos paranaenses em meio às enchentes no Rio Grande do Sul Uma pesquisa mostrou que 59% dos paranaenses fizeram doações ao Rio Grande do Sul durante as enchentes que assolaram 94% do estado...

Pesquisa mostra que 59% do paranaenses fizeram doações ao Rio Grande do Sul

Uma pesquisa mostrou que 59% dos paranaenses fizeram doações ao Rio Grande do Sul durante as enchentes que assolaram 94% do estado no mês de maio. Isso quer dizer, praticamente seis a cada 10 moradores do estado ajudaram os gaúchos de alguma forma.

