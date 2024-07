Pietro Fittipaldi de volta às pistas: piloto testa carro da Haas na F1 em Silverstone

‌



Pietro Fittipaldi volta a pilotar carro da Haas na F1 em teste de pneus em Silverstone

O brasileiro Pietro Fittipaldi voltará a pilotar um carro de Fórmula 1 nesta terça-feira (9), em atividade com a equipe Haas. O piloto estará no circuito de Silverstone, que no último domingo recebeu o Grande Prêmio da Inglaterra, para participar do primeiro dos dois dias de testes de pneus da Pirelli.

