Pink Friday Daju chega com ofertas imperdíveis para transformar sua casa Pink Friday Daju chega com ofertas imperdíveis para transformar sua casa Ric|Do R7 29/11/2024 - 12h29 (Atualizado em 29/11/2024 - 12h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Daju tem descontos em itens de cozinha e casa (Foto: Daju)

Para quem ama cozinhar, a Pink Friday Daju tem as melhores promoções de frigideiras e caçarolas WOK. A Frigideira WOK com tampa de 28cm está com um superdesconto: de R$119,90 por apenas R$69,90, uma economia de 42%. A Caçarola WOK com tampa de 28cm, igualmente versátil, também está com o mesmo preço especial.

Consulte no nosso parceiro Ric e descubra todas as ofertas incríveis da Pink Friday Daju!

Leia Mais em Ric:

Natal de Pinhais tem programação especial neste final de semana; confira

Black Friday da Multiloja tem promoção de celular, TV, cama box e mais; veja

Black Friday Rei dos Salvados: veja descontos em outlet de eletros