Planejamento Urbano: A Chave para o Futuro de Toledo Mario Costenaro (Republicanos) faz sua estreia em eleições em 2024 ao concorrer à Prefeitura de Toledo. Nesta... Ric|Do R7 27/08/2024 - 19h31 (Atualizado em 27/08/2024 - 19h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Mario Costenaro (Republicanos) valoriza planejamento urbano para crescimento de Toledo

Mario Costenaro (Republicanos) faz sua estreia em eleições em 2024 ao concorrer à Prefeitura de Toledo. Nesta terça-feira (27), o candidato deu sequência as sabatinas com os concorrentes ao executivo municipal do RIC Notícias Oeste e apontou o planejamento urbano como foco caso seja eleito.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Homem tentou atropelar a esposa e a cunhada por não aceitar fim do relacionamento

• Mario Costenaro (Republicanos) valoriza planejamento urbano para crescimento de Toledo

• Resultado do Dia de Sorte 957 de hoje (27/08/2024); prêmio de R$ 350 mil