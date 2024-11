PM é suspeito de registrar falso B.O. por furto após vender carro no Paraná PM é suspeito de registrar falso B.O. por furto após vender carro no Paraná Ric|Do R7 11/11/2024 - 12h11 (Atualizado em 11/11/2024 - 12h11 ) twitter

PM suspeito de falso B.O. por furto

Um policial militar do Paraná está sendo investigado por falsa comunicação de crime na Operação Prumo IV, em Paranaguá, no Litoral do estado. Nesta segunda-feira (11), o agente foi alvo de três mandados de busca e apreensão.

