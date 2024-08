PMB Nacional Desmente Candidatura de Cristina Graeml em Curitiba A Executiva Nacional do PMB afirmou, através de nota, que a jornalista Cristina Graeml não é a candidata... Ric|Do R7 06/08/2024 - 16h06 (Atualizado em 06/08/2024 - 16h06 ) ‌



Questão ideológica: PMB nacional afirma que não lançou Cristina Graeml em Curitiba

A Executiva Nacional do PMB afirmou, através de nota, que a jornalista Cristina Graeml não é a candidata do partido em Curitiba. Segundo a sigla, Cristina “não estava alinhada com as bases ideológicas do PMB”.

