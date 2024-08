Polêmica em Maringá: Médico Italiano Enfrenta Acusações de Importunação O médico italiano Alfredo Colapietra foi preso em flagrante no último domingo (4), em Maringá, durante um... Ric|Do R7 07/08/2024 - 13h56 (Atualizado em 07/08/2024 - 13h56 ) ‌



“Gosto de homens”, médico italiano nega acusações de importunação contra mulher Caroline de Souza Machado

O médico italiano Alfredo Colapietra foi preso em flagrante no último domingo (4), em Maringá, durante um jogo de futebol, após importunar sexualmente uma mulher que estava trabalhando no local. Na terça-feira (6), o cirurgião plástico passou por audiência de custódia e negou as acusações.

