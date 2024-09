Polêmica: Gusttavo Lima e o bloqueio milionário de sua empresa Gusttavo Lima está sendo investigado pela Operação Integration, responsável pela prisão de Deolane Bezerra na última quarta (4) O post... Ric|Do R7 09/09/2024 - 22h00 (Atualizado em 09/09/2024 - 22h00 ) ‌



Operação que prendeu Deolane bloqueia milhões de empresa de Gusttavo Lima

No último domingo (8), foi revelado que o cantor sertanejo Gusttavo Lima estaria envolvido em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Com isso, a empresa do cantor, Balada Eventos, teria tido R$ 20 milhões bloqueados, após decreto da Justiça.

