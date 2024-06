Polêmica: Influenciador é acusado de debochar de filha com paralisia cerebral

Ric |Do R7

“Inútil”, influenciador é acusado de debochar de filha com paralisia cerebral Caroline de Souza Machado

O influenciador Igor Viana, de 24 anos, está sendo acusado de diversos crimes relacionados à filha, de 2 anos, que possui paralisia cerebral. Conforme as informações, entre as acusações estão: desviar doações e ridicularizar a criança. Após as polêmicas, ele está sendo investigado pela Polícia Civil.

