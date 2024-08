Polêmica na Saúde: Médico Recusa Atestado para Mãe em Situação Crítica O RIC Notícias Noite desta quinta-feira (8) fala sobre um médico suspeito de negar um atestado para uma mãe... Ric|Do R7 08/08/2024 - 18h46 (Atualizado em 08/08/2024 - 18h46 ) ‌



Médico nega atestado para mãe cuidar do filho de 5 anos; veja no RIC Notícias Noite

O RIC Notícias Noite desta quinta-feira (8) fala sobre um médico suspeito de negar um atestado para uma mãe poder cuidar do filho, de 5 anos, em Cambé, no norte do Paraná. O caso aconteceu em maio deste ano.

