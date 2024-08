Polêmica no Futebol: Médico Italiano Enfrenta Acusações de Importunação O RIC Notícias Manhã desta quarta-feira (7) vai mostrar o depoimento do médico italiano suspeito de importunar... Ric|Do R7 07/08/2024 - 06h55 (Atualizado em 07/08/2024 - 06h55 ) ‌



Depoimento de médico suspeito de importunação é destaque no RIC Notícias Manhã

O RIC Notícias Manhã desta quarta-feira (7) vai mostrar o depoimento do médico italiano suspeito de importunar sexualmente um mascote no jogo do futebol no Paraná. O homem nega as acusações.

