Polêmica: Policial dá chute em suspeito durante abordagem no Paraná Uma abordagem policial na cidade de Bela Vista do Paraíso, no norte do Paraná, causou revolta em populares na noite deste domingo... Ric|Do R7 23/07/2024 - 09h53 (Atualizado em 23/07/2024 - 09h53 )



Uma abordagem policial na cidade de Bela Vista do Paraíso, no norte do Paraná, causou revolta em populares na noite deste domingo (21). Os moradores reclamam da truculência dos agentes, que realizam uma abordagem devido a um motorista que fazia manobras perigosas. Em um vídeo, é possível ver um policial apontando a arma e dando o chute em um indivíduo.

