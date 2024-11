Polêmica sobre a lei de violência doméstica e suas implicações Um perito da Polícia Científica do Paraná (PCP) teve um vídeo publicado nas redes sociais e as falas do médico legista têm causado... Ric|Do R7 21/10/2024 - 18h48 (Atualizado em 21/10/2024 - 18h48 ) twitter

Perito diz que lei contra violência doméstica serve para “humilhar os homens”

Um perito da Polícia Científica do Paraná (PCP) teve um vídeo publicado nas redes sociais e as falas do médico legista têm causado polêmica. O homem, que não se identifica pelo nome, fala sobre casos de violência doméstica e afirma que a mulher é inimiga do homem: “Sua mulher é seu inimigo, ela pode destruir você”, disse.

