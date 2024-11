Polícia apreende 681 kg de cocaína com casal em Piraquara Polícia apreende 681 kg de cocaína com casal em Piraquara Ric|Do R7 29/11/2024 - 19h11 (Atualizado em 29/11/2024 - 19h11 ) twitter

Cocaína apreendida

Um homem de 25 anos e uma mulher de 23 anos foram presos em flagrante pela Polícia Civil do Paraná (PMPR) com 169 kg de cocaína. A operação faz parte do desdobramento que encontrou 512 quilos de cocaína em um veículo abandonado na zona rural de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação.

