Polícia Civil do Paraná Prende Suspeito de Assassinato de Empresário Um homem, suspeito de ter envolvimento no assassinato do empresário Anderson Stresser, foi preso pela Polícia... Ric|Do R7 26/07/2024 - 20h33 (Atualizado em 26/07/2024 - 20h33 )



Suspeito de envolvimento na morte de empresário na Grande Curitiba é preso

Um homem, suspeito de ter envolvimento no assassinato do empresário Anderson Stresser, foi preso pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), nesta quinta-feira (25), na mesma cidade onde o crime aconteceu.

