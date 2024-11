Polícia conclui inquérito sobre assassinato dentro de loja em Curitiba Polícia conclui inquérito sobre assassinato dentro de loja em Curitiba Ric|Do R7 13/11/2024 - 12h10 (Atualizado em 13/11/2024 - 12h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Crime aconteceu em janeiro deste ano (Foto: Leonardo Gomes/RICtv)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) concluiu o inquérito sobre o homicídio de Bruno da Silva Cardoso, de 33 anos, ocorrido no dia 10 de janeiro deste ano, no bairro Cajuru, em Curitiba. A vítima foi morta dentro da loja de calçados da família, na frente de seu filho. Ao longo das investigações a polícia identificou os dois atiradores, que acertaram oito tiros na vítima. No entanto, somente um deles está preso. Assim, a polícia pede ajuda para localizar o outro suspeito, que está foragido.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este caso impactante.

Leia Mais em Ric:

Flora e Flor discutem após formação da Roça em A Fazenda 16: ‘Falsa’

Black Friday 2024 começa nesta quinta (14) no Paraguai; veja detalhes

Técnico de enfermagem é preso em outro caso de abuso sexual a paciente em Curitiba