Polícia desmantela esquema de falsificação de cervejas em Curitiba

Esquema de falsificação de cervejas é destaque do Cidade Alerta

O Cidade Alerta Curitiba desta quinta-feira (17) traz detalhes sobre a Polícia Militar do Paraná (PMPR) que desmontou na quarta-feira (16) um esquema de adulteração de rótulos de cerveja e prendeu dez pessoas que integravam o grupo criminoso. De acordo com a polícia, a quadrilha operava em um barracão no bairro Boqueirão, falsificando os produtos, que então eram distribuídos para comércios de Curitiba, Região Metropolitana e até mesmo do interior do estado.

