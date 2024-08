Polícia em Ação: PM Enfrenta Agressão Durante Tentativa de Intervenção PM tenta impedir briga de casal, mas é atacado com faca. Um policial de folga se envolveu em uma situação tensa ao tentar intervir... Ric|Do R7 26/08/2024 - 12h11 (Atualizado em 26/08/2024 - 12h11 ) ‌



PM tenta impedir briga de casal, mas é atacado com faca

PM tenta impedir briga de casal, mas é atacado com faca. Um policial de folga se envolveu em uma situação tensa ao tentar intervir em uma briga, resultando em um confronto que terminou com um suspeito morto a tiros.

Confira todos os detalhes na reportagem!

