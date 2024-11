Polícia faz grande apreensão de maconha em Foz do Iguaçu A Polícia Civil de Foz do Iguaçu apreendeu 11 toneladas de maconha em um galpão às margens do lago de […] O post Policiais sentem “... Ric|Do R7 13/10/2024 - 14h08 (Atualizado em 13/10/2024 - 14h08 ) twitter

Policiais sentem “cheiro forte” e encontram galpão com 11 toneladas de maconha

A Polícia Civil de Foz do Iguaçu apreendeu 11 toneladas de maconha em um galpão às margens do lago de Itaipu, na madrugada do último sábado (12), na região Oeste do Paraná. A descoberta aconteceu após os policias sentirem um “cheiro forte” próximo ao local.

