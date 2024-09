Polícia flagra entrega de drogas e descobre grande estoque em Curitiba Uma equipe do Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE) prendeu um jovem suspeito de tráfico de drogas em […] O post... Ric|Do R7 10/09/2024 - 09h00 (Atualizado em 10/09/2024 - 09h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Rone flagra jovem em entrega de droga e descobre estoque de maconha em Curitiba

Uma equipe do Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE) prendeu um jovem suspeito de tráfico de drogas em Curitiba. A ocorrência foi registrada na noite desta segunda-feira (9), em frente a uma residência no bairro São Francisco. Os agentes flagraram uma entrega de entorpecentes e na sequência localizaram um grande estoque de maconha no imóvel.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Rone flagra jovem em entrega de droga e descobre estoque de maconha em Curitiba

• Lotofácil da Independência: 9 apostas do PR faturam mais de R$ 2 milhões cada

• Lavrador encontra corpo de esposa desaparecida sendo engolido por cobra gigante