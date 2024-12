Polícia investiga acidente que matou jovem advogado; veja no Balanço Geral Polícia investiga acidente que matou jovem advogado; veja no Balanço Geral Ric|Do R7 02/12/2024 - 13h29 (Atualizado em 02/12/2024 - 13h29 ) twitter

Acidente na Avenida das Torres

O Balanço Geral desta segunda-feira (2) traz os detalhes do trágico acidente que causou a morte do advogado Gregório Portugal de Oliveira Furquim, de 26 anos. O jovem foi ejetado do carro que dirigia após bater contra um poste na avenida Comendador Franco, no bairro Guabirotuba, em Curitiba, na madrugada de sábado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este trágico acidente.

