Polícia investiga morte de jovem encontrada nua em Curitiba A Polícia Civil do Paraná investiga a morte de Drielle Alice Teixeira Cezar da Cruz, jovem de 27 anos que foi encontrada morta em... Ric|Do R7 19/07/2024 - 17h23 (Atualizado em 19/07/2024 - 17h23 ) ‌



Jovem é encontrada morta, nua e com sabão em pó no corpo em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná investiga a morte de Drielle Alice Teixeira Cezar da Cruz, jovem de 27 anos que foi encontrada morta em um apartamento localizado no bairro Alto, em Curitiba. A moça é natural do Estado do Pará e estava há pouco tempo na capital paranaense.

