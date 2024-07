Polícia investiga se sangue e cabelo encontrados no carro do vigilante pertenciam a Ísis Miserski A Polícia Científica apura se os fios de cabelo e as manchas de sangue encontradas no carro de Marcos Wagner... Ric|Do R7 19/07/2024 - 14h42 (Atualizado em 19/07/2024 - 14h42 ) ‌



Perícia apura se sangue e cabelo no carro do vigilante eram de Ísis Miserski

A Polícia Científica apura se os fios de cabelo e as manchas de sangue encontradas no carro de Marcos Wagner de Souza eram de Ísis Victória Miserski, jovem que está desaparecida há 43 dias no Paraná. O novo período da prisão temporária do suspeito começou nesta sexta-feira (19).

