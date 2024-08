Polícia Militar Desmantela Bingo Ilegal em Londrina Um bingo clandestino foi fechado nesta quinta-feira (1º) no centro de Londrina, no norte do Paraná. Quase... Ric|Do R7 01/08/2024 - 17h03 (Atualizado em 01/08/2024 - 17h03 ) ‌



Bingo clandestino é fechado em Londrina pela PM com apreensão de quase R$ 10 mil

Um bingo clandestino foi fechado nesta quinta-feira (1º) no centro de Londrina, no norte do Paraná. Quase R$ 10 mil foram apreendidos no local durante a operação da Polícia Militar.

