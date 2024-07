Ric |Do R7

Polícia pede prorrogação da prisão do vigilante no caso Ísis A Polícia Civil de Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná, pediu a prorrogação de mais 30 dias da prisão do vigilante Marcos Wagner...

Caso Ísis: polícia pede prorrogação da prisão do vigilante para mais 30 dias

A Polícia Civil de Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná, pediu a prorrogação de mais 30 dias da prisão do vigilante Marcos Wagner de Souza, principal suspeito do desaparecimento da jovem Ísis Victória Miserski, que completa 32 dias nesta segunda-feira (8).

