Polícia prende homem que matou esposa 27 anos após o crime no PR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu na quinta-feira (28), em Diamante do Sul, no oeste do Paraná, um homem condenado pela morte da então esposa, 27 anos atrás. No crime, ocorrido em 21 de dezembro de 1997, em Palmital, na região central do estado, a vítima foi assassinada com cinco facadas após uma discussão do casal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todos os detalhes desse caso intrigante!

