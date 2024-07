Polícia prende suspeita de crime chocante: corpo escondido em sofá é encontrado

Alto contraste

Polícia prende suspeita de matar homem e carregar o corpo escondido em um sofá

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu uma mulher que matou um homem, escondeu o corpo em um sofá, e o levou em um carrinho de recicláveis para ser queimado bem longe do local do crime. O assassinato ocorreu em Fazendo Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, mas a suspeita foi presa no bairro Parolin, na capital paranaense.

