Polícia prende suspeito de crime brutal em Curitiba A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente, nesta quinta-feira (18), um suspeito pela morte de Clevison Aparecido... Ric|Do R7 18/07/2024 - 13h20 (Atualizado em 18/07/2024 - 13h20 ) ‌



Polícia prende suspeito de matar e carbonizar corpo de homem por vingança

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente, nesta quinta-feira (18), um suspeito pela morte de Clevison Aparecido de Oliveira, ocorrida no dia 29 de abril deste ano, no bairro Umbará, em Curitiba. Em seguida ao crime, o corpo da vítima foi carbonizado dentro de seu próprio carro.

