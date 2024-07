‌



Polícia prende suspeito de matar idoso para roubar R$ 800 no Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um dos suspeitos pela morte de Avelino Francisco Paulo, de 72 anos, ocorrido em um sítio na cidade de Bom Sucesso, no norte do Paraná, na quarta-feira (10). De acordo com as informações do portal TNOnline, o preso é sobrinho da vítima e confessou o crime. Segundo o delegado que investiga o caso, ele queria roubar R$ 800 do tio e teve a ajuda de mais duas pessoas para cometer o crime.

