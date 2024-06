Polícia procura mulher que atirou carro contra motocicleta do ex-companheiro e da atual namorada A Polícia Civil do Paraná (PCPR) segue a procura de uma mulher, de 29 anos, suspeita de duas tentativas de...

Polícia procura mulher que fugiu após jogar carro contra moto do ex-companheiro

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) segue a procura de uma mulher, de 29 anos, suspeita de duas tentativas de homicídio ocorridas no dia 21 de janeiro deste ano, em Sertanópolis, na região Norte do Estado. No dia do crime, a suspeita atirou o carro contra a motocicleta em que estavam o seu ex-companheiro e a atual namorada dele.

