Policiais encontram 400 quilos de maconha abandonados em matagal no PR Policiais encontram 400 quilos de maconha abandonados em matagal no PR Ric|Do R7 23/11/2024 - 13h49 (Atualizado em 23/11/2024 - 13h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Policiais encontram 400 quilos de maconha abandonados em matagal no PR

Policiais federais e militares apreenderam cerca de 400 de quilos de maconha abandonados em um matagal, as margens do rio Paraná, em Foz do Iguaçu. A apreensão aconteceu na tarde da última sexta-feira (22), durante trabalho de repressão dos crimes transfronteiriços.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro dos detalhes dessa apreensão!

Leia Mais em Ric:

Nikolas Ferreira pode ser candidato ao Governo de MG em 2026

Empresário morre após discussão com vereador nos Campos Gerais; veja no Balanço Geral

Resultado do Dia de Sorte 992 de hoje (23/11/2024); prêmio de R$ 150 mil