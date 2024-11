Policiais encontram duas armas com suspeitos de matar vereador no Paraná Policiais encontram duas armas com suspeitos de matar vereador no Paraná Ric|Do R7 09/11/2024 - 19h09 (Atualizado em 09/11/2024 - 19h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Suspeitos foram abordados pela polícia no bairro Uberaba (Foto: Jamille Veloso/Portal RIC)

Os suspeitos pela morte do vereador eleito de Salto do Itararé, João Domiciano Neto, conhecido como João Garré, tinham ao menos duas armas de grosso calibre. Conforme a Polícia Militar do Paraná (PMPR), o armamento foi encontrado dentro do carro utilizado para o crime, após a abordagem no bairro Uberaba, em Curitiba, na tarde deste sábado (9), que terminou com a morte dos dois suspeitos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este caso intrigante.

Leia Mais em Ric:

Moradores protestam contra o corte de mais de 200 árvores, decorrente de obras

Ônibus elétricos chegam a Curitiba e trazem energia limpa para o transporte público

Poste deixado no meio da rua ganha o apelida de “redutor de velocidade”