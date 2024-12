Policial atira em duas pessoas durante show de pagode no Paraná Policial atira em duas pessoas durante show de pagode no Paraná Ric|Do R7 01/12/2024 - 15h49 (Atualizado em 01/12/2024 - 15h49 ) twitter

Show foi paralisado após o tiroteio. (Foto: Reprodução/Facebook Menos é Mais)

Um tiroteio que envolveu um policial militar e outras cinco pessoas durante um show do grupo de pagode Menos é Mais deixou dois feridos em Foz do Iguaçu, Região Oeste do Paraná.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todos os detalhes desse incidente.

