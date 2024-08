Policial Envolvido em Agressão a Mulher Gera Polêmica nas Redes O RIC Notícias Opinião desta segunda-feira (26) repercute o caso do policial que agrediu uma mulher em Itambaracá... Ric|Do R7 26/08/2024 - 16h11 (Atualizado em 26/08/2024 - 16h11 ) ‌



O RIC Notícias Opinião desta segunda-feira (26) repercute o caso do policial que agrediu uma mulher em Itambaracá, na região norte do Paraná, no último sábado (24). Imagens gravadas por uma testemunha mostram o momento em que a vítima é atingida pelos golpes de um dos policiais. A Polícia Militar do Paraná (PMPR) confirmou que está ciente do fato e afastou o policial.

