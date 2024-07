Policial ferido em acidente: recuperação surpreendente

‌



Policial ferido em acidente causado por motorista embriagado se recupera bem

O soldado da Polícia Militar que se feriu gravemente em um acidente provocado por um motorista embriagado, em Arapongas, na última sexta-feira (12), se recupera bem e espera voltar em breve ao trabalho. Após passar por uma cirurgia na perna esquerda, fraturada no acidente o soldado Lima agradeceu ao apoio que tem recebido nesses dias de internamento no Hospital do Norte do Paraná (Honpar).

