Policial Militar Afastado Após Agredir Mulher em Ocorrência A Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) do Paraná afastou das ruas o policial militar que foi filmado dando tapas e chutes... Ric|Do R7 26/08/2024 - 12h41 (Atualizado em 26/08/2024 - 12h41 )



Mulher agredida em ocorrência no Paraná

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) do Paraná afastou das ruas o policial militar que foi filmado dando tapas e chutes em uma mulher, durante uma ocorrência de perturbação de sossego, em Itambaracá, no norte do Paraná. A decisão foi tomada nesta segunda-feira (26), depois que os vídeos gravados por uma testemunha se tornaram públicos.

