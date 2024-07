Policial Militar Detido em Operação Contra Tráfico de Armas O RIC Notícias Noite, desta sexta-feira (26), mostra que um policial militar foi preso, em Londrina, no Norte... Ric|Do R7 26/07/2024 - 19h13 (Atualizado em 26/07/2024 - 19h13 ) ‌



PM é preso suspeito de posse ilegal de armas e falsificação de anabolizantes; veja no RIC Notícias Noite

O RIC Notícias Noite, desta sexta-feira (26), mostra que um policial militar foi preso, em Londrina, no Norte do Paraná, durante uma operação realizada pelo Ministério Público do Paraná (MPPR), por meio do Núcleo de Londrina do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

