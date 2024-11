Policial morre após sofrer acidente na BR-277 Policial morre após sofrer acidente na BR-277 Ric|Do R7 13/11/2024 - 12h50 (Atualizado em 13/11/2024 - 12h50 ) twitter

Policial morre após sofrer acidente na BR-277

Fernando Nunes do Amarante, de 39 anos, agente de Polícia Judiciária de Ponta Grossa, morreu após se envolver em um acidente na BR-277, em Guarapuava, na última sexta-feira (8). O policial estava internado desde o dia do acidente, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na terça-feira (12), no Hospital Geral Unimed (HGU).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este trágico acidente.

