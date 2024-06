Policial morta em Cândido de Abreu recebe homenagens

Alto contraste

A+

A-

Colegas de farda e da enfermagem prestam homenagem para policial assassinada

Amigos e colegas de trabalho da soldado Marcella Christiane Rosa prestaram homenagens para a policial militar assassinada nesta segunda-feira (24). A agente, de 35 anos, foi morta a tiros no momento em que visitava a casa da sogra, em Cândido de Abreu, no norte do Paraná. O principal suspeito pelo crime é o namorado da vítima, que tirou a própria vida no mesmo local.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Athletico cobra valor milionário do Vasco de dívida por Hugo Moura

• Colegas de farda e da enfermagem prestam homenagem para policial assassinada

• Primeiro dia com chuva em novo binário de Curitiba tem acidente com ônibus



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.