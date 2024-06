Policial morta estava visitando a casa da sogra

Alto contraste

Policial morta a tiros foi assassinada com a arma que utilizava para trabalhar

A policial militar Marcella Christiane Rosa, encontrada morta nesta segunda-feira (24), em uma residência, em Cândido de Abreu, no Norte do Paraná, foi assassinada com disparos da arma de fogo que utilizava na corporação. O principal suspeito pelo crime é o namorado da agente, que também foi encontrado morto, no mesmo local, com um tiro na cabeça e com a arma da companheira nas mãos.

