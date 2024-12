Policial penal morre em acidente com viatura na BR-277, no Paraná Policial penal morre em acidente com viatura na BR-277, no Paraná Ric|Do R7 03/12/2024 - 08h09 (Atualizado em 03/12/2024 - 08h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Policial penal morre em acidente com viatura na BR-277 (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

O policial penal Marcos Guerra, diretor da Penitenciária de Foz do Iguaçu II, morreu em um acidente com uma viatura da corporação nesta segunda-feira (2). O agente estava em uma caminhonete L200, da Polícia Penal do Paraná (PPPR), acompanhado de outro policial. Na altura do km 257, da BR-277, em Irati, no sul do estado, o veículo saiu da pista e capotou em uma ribanceira.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em Ric:

Cidades paranaenses registram grande volume de chuva; veja no RIC Notícias Manhã

Corinthians x Bahia: onde assistir aos jogos de hoje (3/12/2024)

Brasil Publisher Awards: confira os melhores momentos