Ric |Do R7

População de Londrina clama por mais segurança em série da RICtv A segurança pública de Londrina, no Norte do Paraná, é tema na série especial “A Cidade que Queremos”, da RICtv, desta quinta-feira...

‌



A+

A-

Eleições 2024: Moradores de Londrina pedem mais segurança; veja série da RICtv Caroline de Souza Machado

A segurança pública de Londrina, no Norte do Paraná, é tema na série especial “A Cidade que Queremos”, da RICtv, desta quinta-feira (11). A produção mostrará os principais problemas enfrentados pela população que requerem atenção por parte dos candidatos à prefeitura e a vereança no pleito de 2024.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Eleições 2024: Moradores de Londrina pedem mais segurança; veja série da RICtv

• Traição Iza: áudios foram vazados; ouça na Hora da Venenosa

• Casal paranaense é assaltado no Peru e são forçados a caminhar 25 km no deserto