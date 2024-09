Por que o sorteio da Mega-Sena não aconteceu hoje? O sorteio pelo concurso 2771 da Mega-Sena foi remarcado para esta sexta-feira (6) com prêmio estimado em R$ 33 milhões. O post Mega... Ric|Do R7 05/09/2024 - 19h51 (Atualizado em 05/09/2024 - 19h51 ) ‌



Mega-Sena 2771 de hoje (05/09/2024); entenda porquê o sorteio não ocorreu

O sorteio do concurso 2771 da Mega-Sena não ocorreu nesta quinta-feira (5). Devido ao feriado da Independência do Brasil no próximo sábado (7), o sorteio acontecerá na sexta-feira (6), às 20h, e será transmitido pelo Youtube da Caixa Econômica. O prêmio está estimado em R$ 33 milhões.

