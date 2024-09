Prazo estabelecido para resolver crise de leitos em Cascavel O Tribunal de Justiça determinou que o Paraná tem 120 dias para apresentar uma solução para a falta de leitos do SUS para as UPAs de... Ric|Do R7 03/09/2024 - 19h11 (Atualizado em 03/09/2024 - 19h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Justiça determina prazo para Governo solucionar falta de leitos em UPAs de Cascavel

O Tribunal de Justiça do Paraná determinou que o Governo do Paraná tem 120 dias para apresentar uma solução para a falta de leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Cascavel, no Oeste do Paraná. A decisão foi tomada após um recurso do Ministério Público do Paraná (MPPR), que havia acionado a Justiça para garantir a internação e tratamento dos pacientes que aguardam transferência nas UPAs da cidade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Justiça determina prazo para Governo solucionar falta de leitos em UPAs de Cascavel

• Espionagem? Trio é detido por filmar treino da Seleção Brasileira com drone

• Calor intenso, pouca chuva e seca; veja previsão do tempo para setembro no PR