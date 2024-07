‌



A+

A-

Prefeito de Almirante Tamandaré é multado por irregularidades na pasta da Saúde

O prefeito de Almirante Tamandaré, Gerson Colodel, e um ex-secretário de Saúde da cidade, foram multados por terceirização irregular na pasta. O pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) multou individualmente os representantes do município em R$ 5.501,20.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Prefeito de Almirante Tamandaré é multado por irregularidades na pasta da Saúde

• Empresário morre após aspirador de pó explodir dentro de casa

• Jovem vigilante é morto ao lado de terminal de ônibus em São José dos Pinhais